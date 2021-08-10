Москва, 11 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 20 тыс. рублей, что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Применение нового механизма установления МРОТ, как видим, не привело к сколь-нибудь существенному его увеличению, отмечают авторы.

По их подсчетам, на реализацию предложений потребуется 1,16 трлн рублей, средства предлагается взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 1 января 2021 года МРОТ, ниже которого работодатель не может платить работнику за полный рабочий день, вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году.

1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума. В соответствии с ним МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% значения медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанного Росстатом, а не от потребительской корзины с ее конкретным набором товаров и услуг.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации ежегодно устанавливается в размере 44,2% значения медианного среднедушевого дохода в целом по Российской Федерации за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Указанные соотношения пересматриваются не реже одного раза в пять лет.

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Ранее Минтруд сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России c 2022 года будет повышен на 825 рублей, или на 6,4%, и составит 13 617 рублей. Соответствующий законопроект разработало министерство.