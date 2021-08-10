Волгоград, 10 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Ещё один эпизод оставления малолетнего ребёнка без должного ухода в одной из инфекционных больниц Волгограда выявили в СУ СК по региону, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе ведомства. Лечебное учреждение попало в скандал после видео с запертым в палате двухлетним мальчиком.

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В рамках проверки следователи получили объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяли и осмотрели необходимую медицинскую документацию и видеозаписи. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Вместе с тем, в СМИ и соцсетях продолжает появляться информация о том, что случаи нарушения прав детей в медицинском учреждении не являются единичными, а подобные факты оставления малолетних без присмотра в изоляции случались и ранее. В настоящее время в ходе проверки выявлен ещё один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Обоим фактам следственными органами будет дана надлежащая правовая оценка в ходе организованной доследственной проверки, проведение которой продолжается», — заявили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях распространился видеоролик, на котором двухлетний ребёнок был заперт в одиночестве в больничной палате. Утверждалось, что мальчика почти не кормят и не моют. Материалы проверки затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.