Красногорск, 10 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. С начала 2021 года 1075 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Анатолий Зубанюк Земельные участки

«Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 190 многодетным семьям региона», — сказал зампред правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В июле больше всего земельных участков многодетным семьям было передано в городском округе Химки. Следом за ним идет Орехово-Зуевский округ. Замыкает тройку лидеров Серпухов.