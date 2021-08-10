Москва, 10 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Совет директоров концерна «Калашников» принял решение назначить на пост гендиректора компании бывшего руководителя «Техмаша» Владимира Лепина, сообщает 10 августа официальный сайт «Калашникова».

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Михаилу Калашникову. Работа скульптора Салавата Щербакова

»Решением совета директоров генеральным директором назначен Владимир Лепин, прежде возглавлявший АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», а также являвшийся генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ», — указано в официальном сообщении концерна.

По словам Владимира Лепина, приоритетами работы на новом посту будут «взаимодействие с государственными заказчиками, увеличение портфеля экспортных контрактов, а также совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом».

Напомним, НПО «Сплав» под руководством Владимира Лепина поставило на вооружение три новых комплекса РСЗО — «Торнадо Г», «Торнадо С» и «Ураган 1М», а также успешно завершило опытно-конструкторские работы по проектам «Тосочка» и «Бронебойщик».