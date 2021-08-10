Тюмень, 10 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Тюмени бывший мастер управления эксплуатации газопроводов АО «Газпром газораспределение Север» обвиняется в серии взрывов газа в посёлке Метелево в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Следствием установлено, что мастер управления эксплуатации газопроводов допустил нарушение требований промышленной безопасности. Он не выявил дефект в работе регулятора давления газа. Вопреки нормативам, установил завышенные параметры срабатывания предохранительного запорного клапана. Помимо этого, в октябре 2020 года в условиях пониженных температур не включил систему обогрева газорегуляторного пункта.

В результате вышеуказанных нарушений регулятор давления газа 28 октября 2020 года вышел из строя. Газ под высоким давлением поступил в жилые коттеджи. Произошла серия взрывов. Горели три коттеджа и пострадали ещё три дома. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 25,8 млн рублей.

Мастер обвиняется по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).