Москва, , 17:23 — REGNUM Ряд стран постсоветского пространства постепенно будут интегрироваться экономически и политически — это является исторической неизбежностью. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Саммит стран СНГ в Астане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рано или поздно, история так устроена, всё равно эти объективные посылы и объективная необходимость будут толкать к этому объединению. Не только экономическая», — заявил Калашников.

«Вспомните, как Грузия вошла или Азербайджан и Армения вошли в состав Российской империи? Или та же Украина? Почему и как? Сегодня можно провести прямую аналогию с Афганистаном или Арменией с её угрозами. Куда этим государствам деться? Нахватались этого суверенитета в 90-е годы, выскочили из Советского Союза. Теперь они ощущают просто угрозу своему существованию. Кто их может защитить? Ничего другого я не нахожу, кроме как Россию», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.