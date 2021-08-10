Архангельск, 10 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Архангельске под колесами поезда погиб местный телережиссер Дмитрий Коротов. Его обезглавленное тело на железнодорожных путях было обнаружено вечером 7 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

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По факту случившегося СУ СКР проводит доследственную проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Дмитрию Коротову было 46 лет. Он работал на студии «Поморфильм», в Морской информационной компании, а в последнее время — в медиацентре Северного Арктического федерального университета.