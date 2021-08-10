Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Праздничную линейку 1 сентября в школах Санкт-Петербурга по рекомендации Роспотребнадзора проведут на открытом воздухе и с присутствием родителей, сообщили 10 августа ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

(сс) ukrtor Школьная линейка

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 22 июля «проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты (масок)».

Напомним, в этом году в первый класс готовятся пойти 64 тыс. первоклассников.