Руза, Московская область, 10 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Незаконную рубку деревьев пресекли в Рузском городском округе Подмосковья. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Rosleshoz.gov.ru Вырубка леса

Как отметил зампред правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, противоправная деятельность была выявлена во время рейда инспекторов эконадзора совместно с сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу и жителями близлежащих поселений. Также удалось установить виновника вырубки деревьев.

«На сегодняшний день работы не ведутся, территория включена в зону постоянного патрулирования инспекторов комитета лесного хозяйства», — сказал Разин.