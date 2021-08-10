Пекин, 10 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Гражданин Канады проиграл апелляцию к смертной казни в Китае за контрабанду наркотиков. Об этом 10 августа сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Побег из Претории». реж Фрэнсис Аннан. 2020. Великобритания, Австралия В суде

Суд оставил в силе приговор Роберту Ллойду Шелленбергу, поскольку улик против него было «достаточно».

Вначале Шелленберг был приговорен к 15 годам лишения свободы, но в 2019 году апелляционный суд повторно провел разбирательство и вынес решение о смертной казни.

Посол Канады в Китае Доминик Бартон осудил суд, заявив, что решение вынесено «не случайно», ведь в Канаде продолжается борьба за экстрадицию высокопоставленного руководителя китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь которого в настоящее время находится под стражей в Канаде по ордеру США.