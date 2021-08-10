Владикавказ, 10 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Врио главы Северной Осетии Серегй Меняйло опроверг информацию о том, что число скончавшихся в результате ЧП в больнице Владикавказа выросло до одиннадцати человек. По его словам, двое мужчин умерли от болезни, а не в результате ЧП с отказом системы подачи кислорода.

Больница

«В первую очередь глава региона опроверг информацию о том, что еще двое погибших, о которых сообщили СМИ, имеют отношение к ЧП, которое произошло накануне. Они скончались из-за болезни, их состояние до этого было крайне тяжелым», — пишет ФАН.

По словам Меняйло, всего из-за аварии скончались девять пациентов. Сам он прибыл на место происшествия, когда шло восстановление подачи кислорода. На это ушло 40 минут. Спустя час давление в системе было восстановлено до необходимого уровня. В настоящее время в причинах ЧП разбираются следователи, специалисты Ростехнадзора проверяют работы по восстановлению системы, организованы проверки подачи кислорода и выявление возможных неисправностей во всех медучреждениях РСО-Алании, отметил Меняйло.

Напомним, ранее в минздраве региона сообщили о еще двоих скончавшихся в данной больнице. Причиной из гибели якобы стало отключение подачи кислорода.

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