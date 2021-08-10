Москва, , 17:18 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии могло бы быть расширено. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень многие государства, которые испытывают сегодня санкционное давление, могли бы прямым ходом идти в это объединение: например, Киргизия, например, Армения, например Южная Осетия и Абхазия», — заявил Калашников.

«Вряд ли Казахстан сейчас готов к этому, боясь, конечно же, прежде всего, санкций. Мне кажется, ему ещё надо подождать, хотя я был бы очень рад, если бы и Казахстан, и Узбекистан к этому двигались», — указал он.