Москва, 10 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Очередной скачок стоимости биткоина выглядит как эмоциональный, а не фундаментальный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Биткоин

«Спрос на криптовалюту пока ещё подогревается и будет подогреваться её инновационной сущностью, до конца не понятными специалистам перспективами её широкого распространения, — сказал Ковригин. — На скачок биткоина, возможно, также повлиял фактор ослабления интереса к нему со стороны государств. О потенциальных запретах и ограничениях использования криптовалют что-то уже давно не слышно в мировом информационном пространстве».

В дальнейшем, как полагает Ковригин, курс биткоина будет сильно зависеть от информационного поля.

«Если власти каких-либо государств начнут ограничивать биткоин, это вызовет его серьёзное падение», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что стоимость биткоина может снова пойти в сторону новых максимумов.