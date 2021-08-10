Москва, , 17:15 — REGNUM России и Белоруссии следует последовать примеру Евросоюза. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Союзное государство Mil.ru

«Для нас важна эффективность этого союза, а эффективность союза может повыситься с помощью таких мер, которые, в общем прошёл Евросоюз ещё с момента Соглашения угля и стали», — заявил Калашников.

«То политическое объединение под названием «Союзное государство»… ему явно не достаёт полноценности парламента и общих некоторых законов, по которым мы могли бы жить. Об этом было давно заявлено, но потом спущено на тормозах. Мне кажется, сегодня есть возможность прийти и к единой валюте с единым эмиссионным центром или с двумя эмиссионными центрами с определёнными правилами», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.