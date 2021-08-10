Киев, , 17:13 — REGNUM Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме стало поводом к вызову в украинский МИД временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева 10 августа.

Александр Лукашенко на Украине. 2019 President.gov.by

В МИД Украины заявили белорусскому дипломату, что готовность Лукашенко «признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины».

Украинская сторона обвинила Лукашенко за его высказывание в нарушении взятых на себя Минском международных обязательств по соблюдению норм и принципов международного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко накануне, 9 августа, заявил, что признает российской территорией Крым, когда «последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию». Он добавил, что за ним «не заржавеет».

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