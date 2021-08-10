Канберра, 10 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Австралии пятимесячная девочка умерла после того, как сорока напала на ее мать, сообщает 10 августа CNN.

Страшная смерть

Младенец был на руках у матери, когда в парке в Брисбене на них налетела сорока, из-за чего мать споткнулась и упала. Девочку сразу доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм.

«Родители и случайные прохожие проделали фантастическую работу, они заставили нас приехать очень быстро и позволили малышке иметь наилучшие шансы», — сказал на пресс-конференции Том Холланд, парамедик, прибывший на место происшествия.

«Даже для парамедиков это невероятно редкое и трагическое событие, — сказал Холланд. — Мои мысли — с родителями».

Родственники запустили кампанию по сбору средств, чтобы собрать деньги на похороны Мии и помочь ее родителям, которых зовут Джейкоб и Симона.

Как сообщало ИА REGNUM, агрессивная сорока набросилась на велосипедиста на юге Сиднея, в результате чего пожилой мужчина потерял равновесие и врезался в ограду парка. От полученных травм он скончался.