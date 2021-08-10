Москва, 10 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Развертывание на Украине американских систем ПВО лишит республику остатков суверенитета, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

The U.S. Army Система ПРО «Иджис»

«Очень жаль, что законы Украины позволяют лишать страну остатков ее суверенитета, а ее граждан — возможности жить в безопасности. Всем этим украинские политики готовы пожертвовать ради продолжения своего участия в проекте «анти-Россия», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Так парламентарий отреагировал на призыв вице-премьера Украины по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников развернуть в стране американские силы ПРО в связи с якобы намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

«Само по себе заявление Резникова — грубая провокация. Развертывание ПРО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», — отметил Слуцкий.

«Можно сколько угодно говорить о чисто оборонительном характере этих объектов, но в теории ничто не мешает использовать пусковую установку Мк41, входящую в комплекс ПРО США «Иджис», для запуска крылатых ракет. Появление их в непосредственной близости от российских границ, не сомневаюсь, повлечет за собой реакцию Москвы. Тем самым, напряжённость только возрастёт», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Он призвал Украину осторожнее быть в своих русофобских фантазиях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что на Украине нужно развернуть больше систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американских. Он сказал об этом во время встречи в США с руководителем американского фонда Jamestown Гленом Говардом.