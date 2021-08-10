Чехов, Московская область, 10 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Новую школу планируется построить в подмосковном Чехове. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Образовательное учреждение будет включать в себя спортивные и актовый залы, артистические помещения, библиотеку, кабинеты IT-полигона, психолога и логопеда. Школа будет рассчитана на 825 учащихся. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Строительство школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.