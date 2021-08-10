Москва, , 17:06 — REGNUM России и Белоруссии нужно образовать зону с единой валютой, единый парламент и единый орган исполнительной власти по образцу Евросоюза. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Остаётся суверенность государства в определённых сферах, о которых мы договорились — это власть, которую осуществляет каждое государство, никто никого не ущемляет и никто никого не обижает», — заявил Калашников.

«Мне кажется, даже если Запад начнёт как всегда свою риторику, что вы с Россией сдаёте свою государственность, то надо указать: посмотрите на себя. Мы делаем ровно то же самое, что сделали вы», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

Лукашенко, в частности, заявил, что он и Путин её «сразу же выбросили», поскольку она имела политический подтекст, и это было сделано именно по предложению Владимира Владимировича в связи с невозможностью её решения.