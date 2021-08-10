Владимир, 10 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области обратились в правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗС, жаркое лето привело к серьезным убыткам для аграриев.

Павел Ищенко ИА REGNUM Урожай

Законодательное собрание обратилось в правительство с просьбой поддержать аграриев. С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия». Причиной стали многочисленные обращения к депутатам. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце (в самые жаркие дни температура превышала норму на восемь-десять градусов) нанесли тяжелый урон зерновым и масличным культурам, растущим на открытом грунте овощам. В результате урожай будет почти в два раза меньше, чем в 2020 году. Похожая ситуация и с кормами для животных — объем заготовок едва ли превышает половину от необходимого.

Сельхозпроизводители уже подсчитывают убытки. Депутаты Заксобрания уверены, что поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. На уровне региона проводится мониторинг. На его основании будет решено, как на региональном уровне поддержать аграриев. Что же касается федеральных денег, их депутаты облпарламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.

«Я надеюсь, что нашу инициативу поддержат на федеральном уровне. Проблема не только у нас — в сложной ситуации оказались и соседние регионы. Вопрос шире, чем помощь только сельхозпроизводителям. За неурожаем идут убытки, а за ними — повышение цен. Цена овощной продукции уже серьезно выросла. Мы многое сделали для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но выделение дополнительных денег аграриям крайне необходимо. Эта мера защиты и производителя, и потребителя», — прокомментировал ситуацию спикер ЗС Владимир Киселев.