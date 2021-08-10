Владимирские депутаты просят правительство поддержать сельское хозяйство
Владимир, 10 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области обратились в правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗС, жаркое лето привело к серьезным убыткам для аграриев.
Законодательное собрание обратилось в правительство с просьбой поддержать аграриев. С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия». Причиной стали многочисленные обращения к депутатам. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце (в самые жаркие дни температура превышала норму на восемь-десять градусов) нанесли тяжелый урон зерновым и масличным культурам, растущим на открытом грунте овощам. В результате урожай будет почти в два раза меньше, чем в 2020 году. Похожая ситуация и с кормами для животных — объем заготовок едва ли превышает половину от необходимого.
Сельхозпроизводители уже подсчитывают убытки. Депутаты Заксобрания уверены, что поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. На уровне региона проводится мониторинг. На его основании будет решено, как на региональном уровне поддержать аграриев. Что же касается федеральных денег, их депутаты облпарламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.