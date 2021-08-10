Рязань, 10 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Перестать фантазировать и заняться реальной работой по программе общественного транспорта потребовал 10 августа от администрации Рязани губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

Руководитель жёстко раскритиковал подход мэрии к работе по оздоровлению Управления Рязанского троллейбуса. Губернатор почеркнул, что в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021−2026 годы есть пункты о планируемой реконструкции аэропорта «Турлатово» и создании на его базе воздушного такси. Глава региона подчеркнул, что реализация этой инициативы вопрос не сегодняшнего дня, а далекого будущего.

«Уважаемые коллеги, давно надо прекратить фантазировать и начать заниматься реальными делами! Недавно я давал поручение о подготовке «дорожной карты» оздоровления УРТ, по которому хочу видеть отчёт! Поскольку «дорожная карта» должна реализовываться. Надо, в первую очередь, разобраться и наладить действующую транспортную систему города, работу муниципальных предприятий, от которых непосредственно зависит качество жизни людей именно здесь и сейчас. Вы ещё в этом вопросе работу не выстроили так, как положено, и не отчитались ни мне, ни общественности, а уже «лепите» в СМИ документы и морочите голову людям о невероятных воздушных такси с аэропортов, которых ещё, по сути, не существует. Проекты хорошие, но сейчас нужно заниматься тем, что я вам поручил — наладить работу уже имеющейся структуры. Займитесь, наконец, реальной работой, займитесь Управлением Рязанского троллейбуса! Серьёзно и тщательно — так, как это должно быть, и так, как я этого вместе с жителями Рязанской области, города требую!» — сказал Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальном «Управлении Рязанского троллейбуса» выявлено множество фактов неэффективных расходов.