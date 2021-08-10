Москва, 10 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Вооруженных силах России войска постоянной готовности насчитывают 168 батальонно-тактических групп, сообщил 10 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Штаб Балтфлота Мотострелки Балтфлота

По его словам, это очень высокий показатель.

«У нас сегодня нет того, кого нужно собирать, находить, у нас все в постоянной готовности. У нас есть такое формирование — батальонно-тактические группы. Это те, кто, нажал кнопку, и они готовы через час выйти за ворота. У нас таких сегодня 168 и это очень высокий показатель», — сказал Шойгу

Справка: батальонно-тактическая группа (БТГ) является временным формированием для решения тех или иных оперативных задач. БТГ создаётся вокруг мотострелкового или танкового батальона путём подчинения ему артиллерийских, противовоздушных, инженерных и иных специальных подразделений, необходимых для выполнения поставленной боевой задачи.