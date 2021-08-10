Москва, 10 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Внутренняя угроза — угроза разложения общества — для страны опаснее внешней, заявил 10 августа российский министр обороны Сергей Шойгу на молодёжном форуме «Территория смыслов».

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Подростки без моральных принципов

Отметив, что с внешними угрозами ситуация обычно понятна — кто и в какой мере угрожает, глава Минобороны заявил, что внутренняя угроза, связанная с тем, что «постепенно разлагается общество внутри страны», гораздо опаснее.

По словам Шойгу, она в последние десятилетия «приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны».