Москва, , 16:59 — REGNUM Признание Крыма стало бы смелым решением для такого сильного лидера как президент Белоруссии Александра Лукашенко, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне нравится президент Лукашенко, у него особая харизма. Конечно, народу нужен лидер. Но чтобы подтверждать статус сильного лидера перед людьми и мировым сообществом, нужны смелые решения. Одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года», — рассуждает Поклонская в ТГ-канале.

Кроме того, по ее мнению, было бы хорошо, чтобы следующая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко прошла не в Сочи, а в российском Крыму.

В целом, полагает Поклонская, вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности признать Крым после того, как это сделает «последний олигарх из России».

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе временно поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева для вручения ноты протеста из-за слов белорусского лидера.

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