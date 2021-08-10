Москва, 10 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Признание Крыма стало бы смелым решением для такого сильного лидера как президент Белоруссии Александра Лукашенко, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мне нравится президент Лукашенко, у него особая харизма. Конечно, народу нужен лидер. Но чтобы подтверждать статус сильного лидера перед людьми и мировым сообществом, нужны смелые решения. Одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года», — рассуждает Поклонская в ТГ-канале.

Кроме того, по ее мнению, было бы хорошо, чтобы следующая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко прошла не в Сочи, а в российском Крыму.

В целом, полагает Поклонская, вопрос признания крымского референдума уже стал не вопросом, а тестом на выживание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности признать Крым после того, как это сделает «последний олигарх из России».

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе временно поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева для вручения ноты протеста из-за слов белорусского лидера.