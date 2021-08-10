Вашингтон, 10 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Double Fine представила новых персонажей игры Psychonauts 2. Трейлер с демонстрацией героев был опубликован 10 августа на официальном YouTube-канале студии Double Fine.

Игра Psychonauts 2

В ролике под названием «Интерны» зрителей знакомят с молодыми психонавтами, которые появятся в различных эпизодах игры. Среди них также есть знакомые и родственники героев первой части.

Релиз Psychonauts 2 ожидается 25 августа 2021 года. Игра расскажет о приключениях мальчика с экстрасенсорными способностями по имени Разпутин.