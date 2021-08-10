Владикавказ, 10 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал подыскать другого кандидата на должность руководителя бюро судмедэкспертизы. В ходе аппаратного совещания, проведенного 9 августа, Меняйло обязал сменить занимающего в настоящее время этот пост Алана Аккалаева, так как, по мнению руководителя республики, он не справляется со своими обязанностями.

Business-vector.info Чиновник

«Подыщите кандидата на должность руководителя бюро судмедэкспертизы. Тот, который сейчас, я так понимаю, ему все равно, что там происходит. С момента, как я там был и попросил связать меня с ним, а он находился на отдыхе, никакой информации по исполнению поручений и всему остальному я от него не услышал», — приводит словам Сергея Меняйло его пресс-служба.

Врио министра здравоохранения Сослану Тебиеву также было поручено сделать доклад об условиях труда сотрудников бюро судмедэкспертизы и по вопросу открытия отделов бюро в районах.