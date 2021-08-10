Ярославль, 10 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Золотое кольцо» нарушило природоохранное законодательство при строительстве дома рядом с Павловской рощей, которая является памятником природы. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Epp.genproc.gov.ru Стройка рядом с Павловской рощей

Директором компании является депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев.

«При помощи высокоточного спутникового оборудования проведено обследование территории памятника природы. Установлено, что в нескольких местах допущено размещение отходов грунта после проведения земляных работ с включениями боя бетонных изделий и лома кирпичной кладки от сноса и разборки зданий объемом около 10 куб. м. и 7 куб. м. Допущено размещение отходов в границах памятника природы «Павловский парк на берегу р. Волги» и его охранной зоны, что является нарушением установленного режима охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории памятника природы и его охранной зоны», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

К ответственности привлекли не директора фирмы, а директора по строительству. В отношении него составлен протокол по статьям «Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Департамент охраны окружающей среды Ярославской области назначил штрафы в размере 15 и 10 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура, в результате «Золотое кольцо» убрало мусор с охраняемой территории.