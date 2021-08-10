Компанию ярославского депутата оштрафовали за мусор
Ярославль, 10 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Золотое кольцо» нарушило природоохранное законодательство при строительстве дома рядом с Павловской рощей, которая является памятником природы. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Директором компании является депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев.
К ответственности привлекли не директора фирмы, а директора по строительству. В отношении него составлен протокол по статьям «Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Департамент охраны окружающей среды Ярославской области назначил штрафы в размере 15 и 10 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура, в результате «Золотое кольцо» убрало мусор с охраняемой территории.