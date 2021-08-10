Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Станция метро Санкт-Петербурга «Горный институт» (она же «Большой проспект») в высокой степени готовности, основной объем горнопроходческих работ выполнен на 85%, сообщил 10 августа вице-губернатор Максим Соколов.

Vk.com/sokolov_mu Строящаяся станция метро Петербурга «Горный институт»

Как напомнил чиновник, она станет третьей станцией метро на Васильевском острове — в перспективе планируем продолжить Лахтинско-Правобережную линию до станции «Морской фасад».

«На 85% выполнен основной объем горнопроходческих работ. До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом», — заметил Соколов.

В оформлении подземного вестибюля станции «Горный институт», как уточнил вице-губернатор, архитекторы воплотят идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветовым решением, для этого пилоны — массивные столбы, на которые опирается свод — облицуют светло-голубым мрамором.

«ОАО «Метрострой» выполняет обязательства по строительству метрополитена. Стабилизировать ситуацию и обеспечить штатный режим работы удалось благодаря совместным усилиям правительства города и Банка ВТБ. Впереди — плавный переход трудового коллектива из ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной столицы», — подытожил Максим Соколов.