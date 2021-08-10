Токио, 10 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Rebourne07 стал первым человеком в мире, получившим все трофеи во всех играх Final Fantasy на консолях PlayStation. Об это сообщает издание Kotaku.

Jp.square-enix.com Кадр компьютерной игры Final Fantasy VII Remake

На достижение этого результата у Rebourne07 ушло порядка 10 лет, так как он проходил игры по мере их выхода. Энтузиаст не советует никому повторять его рекорд — это испытание усложняется тем, что одинаковые игры могут выходить на разных консолях с разными наборами трофеев.

Напомним, что Final Fantasy — это серия японских ролевых игр от компании Square Enix. Релиз первой части состоялся в 1987 году.