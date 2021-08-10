* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:51 — REGNUM Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над административным центром афганской провинции Фарах.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил 10 августа представитель движения Забиулла Муджахед на своей странице в Twitter.

«Бойцы Исламского эмирата в ходе операции «Аль-Фатх» захватили центр Фараха», — написал Забиулла Муджахед.

По его утверждению, уже захвачена администрация губернатора, продолжается вытеснение сил афганского правительства из других районов города.

Стоит отметить. что эту информацию уже подтвердил местный телеканал Tolo News, сообщивший о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большей части города Фарах.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа было известно о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) административных центров шести афганских провинций.

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