* запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над административным центром афганской провинции Фарах.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Об этом сообщил 10 августа представитель движения Забиулла Муджахед на своей странице в Twitter.

«Бойцы Исламского эмирата в ходе операции «Аль-Фатх» захватили центр Фараха», — написал Забиулла Муджахед.

По его утверждению, уже захвачена администрация губернатора, продолжается вытеснение сил афганского правительства из других районов города.

Стоит отметить. что эту информацию уже подтвердил местный телеканал Tolo News, сообщивший о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большей части города Фарах.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа было известно о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) административных центров шести афганских провинций.