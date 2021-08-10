Екатеринбург, 10 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Свердловская область досрочно получила 1,7 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на расселение аварийных домов. Об этом сообщил 10 августа председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании, посвященном реализации программы в регионе.

Avtonomer.net Свердловская область

«Мы в Свердловской области большие усилия направляем на выполнение программы по расселению аварийного жилья. Только с 2019 года у нас переселено 5,5 тысячи человек из домов общей площадью почти в 90 тысяч квадратных метров. Мы подали заявку в Фонд на досрочное финансирование программы расселения аварийных домов на 2022−2023 годы, инициатива была поддержана», — подчеркивал ранее губернатор Евгений Куйвашев.

Всего на 2021 год на реализацию программы было предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том числе, 2,2 миллиарда из федерального бюджета.

«Уже в этом году мы начинаем переселение еще 1,9 тысячи человек из жилья площадью почти в 32 тысячи квадратных метров», — сказал в ходе совещания заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

Сергей Степашин передал платёжное поручительство на опережающее финансирование.

«Свердловская область успешно реализует программу расселения. До конца 2024 года нам предстоит расселить почти 20 тысяч человек, живущих в домах, опасных для жизни. Для этого необходимо увеличить темп работы, особенно в следующем году. У нас есть для это финансовые средства, а у Свердловской области — мощный строительный комплекс», — подчеркнул председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Он также отметил, что регион успешно реализует программу по замене аварийных лифтов. И к 2024 году Екатеринбург может стать первым городом-миллионником без аварийных лифтов.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе совещания отметил колоссальную работу, которую провели губернатор и правительство Свердловской области по обоснованию опережающего федерального финансирования. Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти, работа «депутатской вертикали», объединяющей все уровни публичной власти, позволили ускорить долгожданное новоселье уральцев, которым приходится жить в аварийных домах.

«Губернатор Свердловской области большое внимание уделяет расселению аварийного жилья. Совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы работаем над развитием уральских городов, повышением доступности и качества жилья, наличием современной и надежной инфраструктуры. Все это является одним из ключевых направлений государственной стратегии, заданной президентом России», — подчеркнул Валерий Чайников.