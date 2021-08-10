Домодедово, Московская область, 10 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Началось проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в подмосковном Домодедово. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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По словам министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева, проект предусматривает возведение ледовой арены, трибун, тренажерного зала, группы помещений общего назначения, а также благоустройство прилегающей территории. Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Мы приступаем к проектированию нового спортивного комплекса в микрорайоне Северный Домодедово. В настоящее время на конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ», — сказал Локтев.