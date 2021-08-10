В подмосковном Домодедово построят новый спорткомплекс
Домодедово, Московская область, 10 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Началось проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в подмосковном Домодедово. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.
По словам министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева, проект предусматривает возведение ледовой арены, трибун, тренажерного зала, группы помещений общего назначения, а также благоустройство прилегающей территории. Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
«Мы приступаем к проектированию нового спортивного комплекса в микрорайоне Северный Домодедово. В настоящее время на конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ», — сказал Локтев.