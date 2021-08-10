Белоярский, Югра, 10 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В городе Белоярском (ХМАО) перед судом предстанет бывший руководитель муниципального Фонда развития жилищного строительства за злоупотребление полномочиями, которое обошлось бюджету потерей 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Анна Алябьева ИА REGNUM Строительство дома

Следствием установлено, что исполнительный директор фонда заключил со своим приятелем — руководителем ООО «МПАС-Строй» — договоры подряда на строительство четырёх многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Зная, что договоры будут расторгнуты без исполнения обязательств, он перевёл своему знакомому аванс на строительство на сумму более 25 млн рублей. Далее были нарушены сроки строительства и подрядчик не выполнил свои договорные обязательства.

Бывший исполнительный директор Фонда развития жилищного строительства Белоярского района «Жилище» обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).