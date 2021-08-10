Вашингтон, 10 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Американка Вирджиния Джуффре подала гражданский иск против сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю. Женщина обвиняет принца в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет. Об этом 10 августа сообщает CNN.

World Economic Forum Принц Эндрю

Джуффре рассказала в эксклюзивном интервью, что принц трижды вступал с ней в сексуальную связь без её согласия. При этом он знал, что на тот момент она была несовершеннолетней.

В деле замешан бизнесмен Джеффри Эпштейн, который, по словам девушки, «свел» ее с принцем. Таким образом она стала «жертвой торговли людьми в сексуальных домогательствах», пишет CNN.

Теперь Джуффре требует компенсацию за физический и моральный ущерб.

Напомним, что ранее принц уже опровергал слухи о связи с 17-летней американкой и даже заявил, что в жизни ее не встречал. Это при том, что есть фотография, на которой Принц обнимает Джуффре, а рядом стоит любовница Эпштейна.

Как передавало ИА REGNUM, в 2019 году американский миллиардер Джеффри Эпштeйн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, скончался в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене.