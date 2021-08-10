Рига, 10 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Применение специальных средств и физической силы разрешено латвийским пограничникам в зоне действия режимы ЧС у белорусской границы, сообщает 10 августа Delfi.

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Уточняется, что эти меры могут понадобиться против мигрантов, которые попытаются пересечь границу и проникнуть в республику. В помощь пограничникам будут направлены правоохранители и армия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Латвия ввела режим ЧС в ряде краёв на границе с Белоруссией, чтобы не допустить притока в страну большого количества мигрантов.