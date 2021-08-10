Вашингтон, 10 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Компания Microsoft тестирует специальный «ночной режим» на консолях Xbox. Об этом сообщило издание Kotaku.

Xbox Series X

Новый режим позволит уменьшить яркость экрана телевизора во время использования консоли и светящихся элементов геймпада. Сообщается, что «ночной режим» будет включать в себя множество настроек, чтобы геймеры могли персонализировать систему.

Точная дата появления новой функции на консолях Xbox пока не сообщается. Как отмечает Kotaku, на PlayStation 5 уже есть похожий режим.