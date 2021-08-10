Красногорск, 10 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Проверить готовность объекта к получению разрешения на строительство в Подмосковье стало возможно в режиме онлайн. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Услуга стала доступна на портале госуслуг Подмосковья. Благодаря этому застройщики смогут проверить комплект документов заранее, до подачи заявления. Эта мера уменьшит количество отказов по услуге и сократит время на оформление заявки.

«В 2020 году по услуге получения разрешения на строительство было подано более 10 тыс. онлайн-обращений, это одна из самых популярных услуг для бизнеса в регионе», — сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.