Майкоп, 10 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на иностранных граждан. Подозреваемые задержаны, суд вынес решение об их аресте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из подробностей дела известно, что в ночь на 22 июля группа злоумышленников в составе четверых человек с целью ограбления напала на граждан одного из государств ближнего зарубежья. Преступление было совершено в поселке Подгорный города Майкопа. Избив двоих потерпевших, бандиты забрали у них около 3,9 млн рублей и скрылись с места преступления. Их жертвы скончались от полученных травм, не совместимых с жизнью.

Расследуя убийство, оперативники напали на след разбойников и задержали их на территории других субъектов РФ. В настоящее время ведется расследование.

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