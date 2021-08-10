Красногорск, 10 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Новоиерусалимском участковом лесничестве Подмосковья пресекли незаконую разработку недр. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Северский карьер

Речь идет о незаконной разработке старого карьера на землях лесного фонда. Этот факт был выявлен во время патрулирования территории. Установлено, что на старой карьерной выемке незаконные работы велись в течение максимум двух суток.

«Водители техники, работающей в карьере, разбежались при виде сотрудников лесной охраны. Для пресечения незаконной деятельности по разработке недр на место прибыли специалисты министерства экологии и природопользования региона и представители правоохранительных органов», — сказано в сообщении.