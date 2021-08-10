Москва, 10 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Второй по счёту полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до 2023 года, сообщил 10 августа командир 13-й ракетной дивизии РВСН генерал-майор Андрей Черевко в ходе единого дня приемки военной продукции.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», — сказал генерал-майор Андрей Черевко.

При этом он пояснил, что перевооружение первого полка на стратегические ракетные комплексы с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» будет завершено до конца текущего года.

«В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом «Авангард», — сказал командир 13-й ракетной дивизии РВСН.

«Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года», — уточнил Черевко.

Как сообщало ИА REGNUM, первые ракетные комплексы с блоком «Авангард» заступили на боевое дежурство в декабре 2019 года в составе Оренбургской ракетной дивизии РВСН.