В России ставят на дежурство второй полк с гиперзвуковыми «Авангардами»
Москва, 10 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Второй по счёту полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до 2023 года, сообщил 10 августа командир 13-й ракетной дивизии РВСН генерал-майор Андрей Черевко в ходе единого дня приемки военной продукции.
Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», — сказал генерал-майор Андрей Черевко.
При этом он пояснил, что перевооружение первого полка на стратегические ракетные комплексы с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» будет завершено до конца текущего года.
«В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом «Авангард», — сказал командир 13-й ракетной дивизии РВСН.
«Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года», — уточнил Черевко.
Как сообщало ИА REGNUM, первые ракетные комплексы с блоком «Авангард» заступили на боевое дежурство в декабре 2019 года в составе Оренбургской ракетной дивизии РВСН.