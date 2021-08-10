Москва, 10 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Так называемое «веганское мясо», которое производится из растительного белка, интересно для рынков Европы, но не России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

Mx. Granger Сосиски, произведённые компанией Beyond Meat из растительного мяса

«Что касается «веганского мяса», то тут я хочу всех расстроить. Дело в том, что оно производится из растительного белка, преимущественно из сои и кукурузы. А кукуруза и соя ежегодно растут в цене еще больше, чем пшеница. И на производство одного килограмма «веганского мяса» идет почти в три раза больше электричества, чем на содержание коров. Потенциально данный продукт интересен для рынка Европы в качестве дополнения, но не для рынка РФ. Для нас «веганское мясо» будет слишком дорогое даже в качестве приятного дополнения к столу, а не основного продукта», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, сможет ли РФ отказаться от импортной говядины.