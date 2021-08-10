Роли, США, 10 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Разработчики из студии Psyonix рассказали о нововведениях четвёртого сезона соревновательной игры Rocket League. Информация была опубликована на официальной странице проекта в Twitter.

YouTube Rocket League

https://twitter.com/RocketLeague/status/1424776734717751296

В четвёртом сезоне геймеров ожидают: карта Deadeye Canyon, автомобиль Outlaw и соревновательные турниры формата 2×2. Старт сезона намечен на 11 августа 2021 года.

Rocket League — это популярная соревновательная игра, в которой геймеры пытаются забить мяч в ворота, управляя игрушечным автомобилем. Её релиз состоялся в 2015 году.