Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Придать импульс торгово-экономическому сотрудничеству Ростовской области и Румынии договорились донской губернатор Василий Голубев и чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«У нас есть возможность, и даже необходимость, находить новые решения для развития торгово-экономического сотрудничества. В этом заинтересован малый и средний бизнес и все сферы экономики Дона. К сожалению, товарооборот между нашими сторонами в последнее время снизился, и считаю, что наша встреча поможет изменить ситуацию в бизнесе, других сферах», — отметил на встрече глава региона.

Донские власти намерены разработать дорожную карту для развития контактов между бизнесом обеих сторон.

ИА REGNUM отмечает, что внешнеторговый оборот Ростовской области с Румынией в первом квартале 2021 года составил 8 млн 933 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года внешнеторговый оборот уменьшился в 6,5 раза. Экспорт товаров в Румынию сократился в 7,5 раза, импорт — втрое.

Посол Румынии выразил также заинтересованность в получении новых фактов о захороненных в Ростовской области румынских военных, погибших в годы Второй мировой войны.