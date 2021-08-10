Варшава, 10 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Правительство Польши рассматривает проект о введении дополнительной защиты пунктов вакцинации от антипрививочников. Об этом сообщил 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info.

(сс) Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

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«Сотрудники центров вакцинации, особенно тех, которые расположены в открытых местах — на городских площадях и улицах, периодически подвергаются угрозам со стороны противников вакцинации — антипрививочников. Поэтому мы предлагаем предоставить им дополнительную защиту. Например, наделить сотрудников центров вакцинации статусом лиц при исполнении, и тем самым ужесточить ответственность за агрессию против них», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр указал, что данный проект стал ответом на недавнюю громкую историю, произошедшую Гродзиске-Мазовецком. Так, в конце июля там группа антипрививочников разгромила уличный пункт для вакцинации и напала на его сотрудников.

Кроме того, случаи агрессии были зафиксированы и в других городах республики.