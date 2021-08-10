Орел, 10 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Орле предъявлено обвинение генеральному директору подрядной организации по уголовному делу по фактам нарушений при заключении муниципального контракта по реконструкции «Красного моста» и хищения при ремонте моста «Дружбы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

Гендиректор ООО «Ремспецмост» обвиняется в использовании заведомо подложного документа, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Следствие полагает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в Орле руководитель компании представил заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение.

Кроме того, гендиректор фирмы обвиняется в том, что при проведении работ моста «Дружба» в Заводском районе Орла были использованы деформационные швы, не соответствующие проектной документации. Это привело к хищению из бюджета более 1,4 млн рублей.

Кроме того, прокуратурой в рамках надзора за соблюдением законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста, установлено, что подрядчику было перечислено более 198 млн рублей, при этом на данный момент работы выполнены и приняты заказчиком на сумму 27,6 млн рублей. Сумма неотработанного подрядчиком аванса составляет свыше 170 млн рублей. По данному факту организована процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт моста «Дружбы» в Орле вёлся с лета 2018 года. В 2019 году сменился подрядчик работ — мэрия Орла расторгла контракт с казанским «РГС» и заключила контракт на завершение работ с белгородским «Ремспецмост». 3 августа 2020 года состоялось открытие моста — ещё до официальной приёмки. А позже СМИ сообщали о недоделках при ремонте. Красный мост в Орле перекрыли для ремонта в феврале 2021 года. Реконструкцию, которую также ведёт «Ремспецстрой», планируется завершить 18 ноября 2022 года.