Нальчик, 10 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пришли на прививочные пункты за защитой от коронавируса, сделав прививку, 136 046 тыс. жителей. Полностью привиты уже 93 463 человека, сообщили 9 августа в региональном минздраве.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Всего в республике проживают свыше 869 тыс. человек. Ранее власти субъекта сообщали, что вакцинацией планируется охватить около 270 тыс. человек. В настоящее время, согласно этим цифрам план выполнен на 50%.

Однако если учитывать рекомендации Роспотребнадзора о необходимости привить 60% населения для формирования коллективного иммунитета, то число привитых в Кабардино-Балкарии должно составить около 521 тыс. человек.

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