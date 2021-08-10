Москва, 10 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В перспективе российское сельское хозяйство могло бы полностью обеспечить Россию говядиной, а излишки направить в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко, комментируя ситуацию с ростом цен на курятину, свинину и говядину.

Alpha Говядина

«На рост мяса курицы и свинины влияют не только мировой рост цен на зерно, но и тарифы на электричество, — сказал Ермоленко. — И получается, что стоимость электричества в РФ стабильно растёт два раза в год, параллельно дважды в плюс скачут цены на самое дешевое мясо. С другой стороны, действительно мы покупаем почти 40% говядины, и на стоимость ввозимого мяса, помимо стоимости зерна и электричества, влияют и транспортные издержки, дополнительная маржа трейдеров, а так же стоимость рубля. Но если бы мы не развивались, пусть даже такими медленными темпами, говядина была бы еще дороже».

При этом он подчеркнул, что технология выращивания коров в Америке и Европе отличаются от технологии, которая применяется в РФ.

«Наша методика содержания позволяет полностью или практически полностью уйти от затрат на электричество, — сказал Ермоленко. — И это наше конкурентное преимущество перед всей импортной говядиной. Но мы по-прежнему продолжаем импортировать мясо в РФ. В далекой перспективе мы можем не только обеспечить свою страну говядиной, но и даже направлять излишки на рынок Китая. У нас для этого есть площади, которыми не может похвастаться ни одна страна. Необходимо лишь поддержать начинания фермеров и постараться насытить рынок новыми производствами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз об опережающих темпах роста спроса на свинину.