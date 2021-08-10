Кострома, 10 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Благоустройство сквера и оврага в районе улицыПодлипаева в Костроме завершат в сентябре 2021 года. Об этом сообщает муниципальное автономное учреждение города «Дирекция парков». Ранее подрядчик — компания «КомплексСтройМонтаж» планировала завершить работы к Дню Костромы. Он отмечается в августе.

Администрация Костромы Сквер

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM представители организации, задержка произошла из-за срывов поставки комплектующих для малых архитектурных форм, в том числе велосипедного памп-трека. Деревянные скульптуры, лавки и прочее оборудование для сквера изготавливает индивидуальный предприниматель из Костромы, но некоторыми компонентами его обеспечивает московская фирма.

Напомним, приводить территорию в порядок начали в июне 2020 года. В настоящее время благоустройство сквера завершено на 90%. Рабочие занимаются установкой оборудования и устройством газонов. На выполнение работ в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней было направлено 45 миллионов рублей.